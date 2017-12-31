Kızıl Meydan yakınlarında 2 kişiyi yaralayan zanlı gözaltına alındı

Rus güvenlik güçleri, dün akşam saatlerinde Kızıl Meydan’da silahıyla ateş eden ve 2 kişinin yaralanmasına neden olan 26 yaşındaki şüpheliyi gözaltına aldı.

Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Moskova’da Kızıl Meydan yakınlarında ateş açan ve 2 kişinin ciddi şekilde yaralanmasına neden olan bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Shots Fired Near Red Square in Moscow, Two People Injured — A man has opened fire in the centre of Moscow, local police reported. According to the interior ministry's press service, two people were wounded in the shooting and the police is still searc… https://t.co/x89RDrpjl4 — Zyite (@ZyiteGadgets) December 30, 2017

Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Pazar günü 5:40’ta polis 29 yaşındaki bir adamı ve 23 yaşındaki bir kadını dün Nikolskaya sokağındaki bir restoranda yaralayan 26 yaşındaki şüphelinin kullandığı araç durduruldu” ifadeleri kullanıldı.

Kızıl Meydan yakınlarındaki Nikolskaya sokağında akşam saatlerinde silahlı bir arbede yaşanmıştı.



