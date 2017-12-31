Puşkov: Trump’ın ABD’nin Suriye’deki başarılarına dair sözlerinin pek gerçek yanı yok

Rus senatör Aleksey Puşkov, ABD Başkanı Donald Trump’ın koalisyonun Suriye topraklarının neredeyse tamamını IŞİD’den temizlediği yönündeki açıklamasının gerçeklerle bağdaşan pek bir yanı olmadığını ifade etti.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan Trump’ın yıl sonu konuşmasına dair açıklama yapan Puşkov “Trump’ın ABD’nin Suriye’deki başarılarına dair söylediklerinin gerçeklerle bağdaşır pek bir yanı yok. Bunlar siyasi amaçlar için gerekli sahte gerçeklikler” ifadelerini kullandı.

Утверждение Трампа о достижениях США в Сирии имеет мало общего с фактами. Это "пост-правда" — псевдо-реальность, нужная для политич. целей. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 31, 2017

Trump yıl sonu açıklamasında ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye ve Irak’ın neredeyse tamamını teröristlerden temizlediğini söylemişti.