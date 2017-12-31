Putin ve Medvedev yılbaşını nasıl kutlayacak?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakan Dmitriy Medvedev, her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşını ailesi ve yakınlarıyla geçirecek.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov “Putin yılbaşını her yıl olduğu gibi ailesi, yakınları ve dostlarıyla geçirecek. Onun için yılbaşı bir aile bayramı” ifadelerini kullandı.

Peskov, Putin’in tam bir tatil yapmadığını, bakanlar kurulu üyeleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirip güvenlik güçlerinin çalışmaları ile ilgili bilgiler aldığını da belirtti.

Peskov, Putin’in kutlamalar sırasında nerede olacağını söylemedi.

‘MEDVEDEV, KAYAĞA GİDEBİLİR’

Rusya Başbakanlık Sözcüsü Natalya Timakova da, Medvedev’in evinde ve ailesiyle olacağını ifade etti.

Timakova “Medvedev Moskova’da ailesi ve dostlarıyla olacak. Daha sonra Soçi’ye kayağa gidebilir” dedi.