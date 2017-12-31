Putin'den yılbaşı mesajı: Vakit hataları affetme, küslükleri geride bırakma zamanıdır

"Sevgili dostlarım,
Önümüzde yeni bir yıl var, 2018’in eşiğindeyiz. Her yıl aynı bayramı yaşasak da her seferinde bugün hepimiz için yeni, iyi ve beklenen bir gün; bu dakikalarda dilediğimiz her şeyin gerçek olacağına inanıyoruz.
Yılbaşı, bizim için her şeyden önce bir aile bayramı. Bugünü çocukluğumuzdaki gibi hediyeler, sürprizler, bambaşka bir sıcaklık ve önemli değişikliklere yönelik beklentilerle kutluyoruz. Bu beklentilerimiz, eğer anne babamızı unutmaz, onları korur, onlarla geçirdiğimiz vaktin her dakikasına değer verir; çocuklarımızı, onların hevesleri ve hayallerini daha iyi anlar, bizim varlığımıza, kalbimizi açmamıza ihtiyacı olan yakınlarımıza destek verirsek tüm bu beklentilerimiz gerçek olur.
Her yıl olduğu gibi şimdi çalışan, askeri veya mesleki görevini yerine getiren, hastanelerde nöbet tutan, uçak veya tren kullanan herkesin yeni yılını en özel şekilde kutluyorum. Bu harika yılbaşı gecesinde hep birlikteyiz. Rusya’ya karşı duyduğumuz bağlılık, dostluk ve özveri kayda değer adımlar atmamızı ve önemli başarılar edinmemizi sağlıyor.
Herkesi kendilerine ve ülkemize, emek ve emeğin getirdiklerine duydukları inançtan dolayı gönülden kutlarım. Güven ve karşılıklı anlayış her zaman bizimle olsun.
2018’in gelmesine dakikalar kaldı. Vakit birbirimize sevgi dolu sözler söyleme, hataları affetme, küslükleri geride bırakma, sarılma, sevgimizi, aşkımızı ilan etme, birbirimizi sevgi ile ısıtma vaktidir. Yeni yılda herkesin, her ailenin hayatında en iyi deşiklikler olsun. Herkes sağlıklı olsun, çocuklar doğsun, bizleri şenlendirsin…
Hepinize başarılar ve mutluluk diliyorum. Barış ve refah büyük, en sevdiğimiz ve biricik Rusya’mızın olsun!
Mutlu yıllar! Bayramınız, yeni yılınız, 2018 kutlu olsun!"
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