Moskova yeni yıla dev havai fişek gösterisiyle girdi

Rusya'nın en önemli kutlamalarından biri olan yılbaşı akşamında, Moskova semalarını rengarenk havai fişekler süsledi.

Havai fişek gösterilerinin yoğunlaştığı merkezlerden biri Kremlin Sarayı olurken, 2018'e Moskova'da 'merhaba' diyen çok sayıda kişi, kutlamalarda çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

HAPPY NEW YEAR 2018, FROM JUDEA IN THE USA. Moscow welcomes first day of 2018 with massive fireworks display https://t.co/cndmMLkiHy via @YouTube — Judea I. Lawton (@JudahLawton) December 31, 2017

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MOSCOW — RUSSIA FIREWORKS 2018 — New Year's Eve https://t.co/uZeXGfN1FZ — Andrew nicou (@nadynicou1) December 31, 2017

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