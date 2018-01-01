'Trump, Suriye'deki başarıyı sahiplenmeye çalışıyor'

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye ve Irak'ta IŞİD'e karşı kazanılan zaferin koalisyonun başarısı olduğu yönündeki ifadelerini, 'başarıyı sahiplenme çabası' olarak nitelendirdi.

Russia Today'e (RT) konuşan Çepa, ABD'nin Suriye'deki zaferi sahiplenmeye çalıştığını ifade etti.

Çepa, "ABD öncülüğündeki koalisyon IŞİD'e karşı mücadelede çok küçük bir rol oynadı. ABD'nin özellikle son zamanlarda teröristleri desteklemeye yönelik adımlar attığını biliyoruz. IŞİD liderlerini kuşatılan bölgelerden çıkarıp Suriye'de yeni örgütler kurmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor" dedi.

ABD'nin zaferle ilgili sözlerle Suriye'deki eylemlerinin üzerini örtmeye çalıştığını, ancak yenilgiye uğradıklarını belirten Çepa, koalisyonun başlıca görevinin aslında 'Suriye'yi yok etmek' olduğunu ifade etti.