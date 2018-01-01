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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

    Putin, kendisini en çok etkileyen haberi anlattı

    Sputnik
    Rusya
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün 50. yılını kutlayan ülkenin en eski haber programı Vremya'nın çekildiği stüdyoya gelerek soruları yanıtladı. Rus lider, son 50 yılda kendisini en çok etkileyen haberi de anlattı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © REUTERS/ Kirill Kudryavtsev
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    Perviy Kanal'da yayınlanan programın sunucularını ve ekibini tebrik eden Putin, Vremya'nın Rusya'nın lider haber programı olduğunu belirtti.

    Son 50 yıl içinde izlediği ve halen hatırladığı haberleri ve televizyon programlarını anlatan Rus lider, "Zengin değildik ancak televizyonumuz vardı. Hem bizim hem de komşularımızın. Sadece maaşla geçinen ebeveynlerim, buna rağmen televizyon alabilmişlerdi. Ancak çok sık televizyon izlemiyorduk" dedi.

    Son 50 yılda kendisini en çok etkileyen haberin 1970'lerin başında (dünyanın ilk) sesten hızlı yolcu uçağı olan Tu-144'ün hizmete girmesi olduğunu da kaydeden Putin, bunun fantastik bir gelişme olduğunu, o zamanlar böyle bir şeyi tahayyül edemediklerini vurguladı.

    'HOKEY MAÇLARINI AİLECE İZLERDİK'

    1972 yılında SSCB ile Kanada arasında oynan hokey maçlarını da unutamadığını söyleyen Putin, annesinin SSCB'yi desteklediğini ve maçları ailece izlediklerini ifade etti.

    'HABER BÜLTENLERİNDEN DUYMAK İSTEDİĞİM ŞEY…'

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    Sputnik
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    Bu arada Putin, haber bültenlerinde duymak istediği şeyin hükümetin koyulan hedefleri gerçekleştirmede maksimum sonuçlar elde etmesi olduğunu belirtti.

    Putin, "Gerçek hayatta böyle bir şey olmuyor ancak haberlerde koyulan hedeflere ulaşmak için maksimum çabayı gösterdiğimizi ve maksimum sonuçlar elde ettiğimiz duymayı çok isterdim" diye konuştu.

    'KAMERALAR KARŞISINA ÇIKMAYI SEVMİYORUM'

    Rus lider, kameralar karşısına çıkmayı sevmediğini ancak devlet başkanlığı görevinde gelmeden önce de birilerinin sürekli olarak kendisini izlediğini düşünerek hareket etmeye alışkın olduğunu ifade etti.

    'HER ZAMAN GÖZETLENİYORMUŞ GİBİ HAREKET ETTİM'

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © Sputnik/
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    "İlk olarak St. Petersburg'da çalışırken televizyona çıktım. Ardından Moskova'ya gelip Devlet Başkanlığı İdaresi'nde ve daha sonra Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı olarak çalışmaya başlayınca haberlere çıkmaya başladım. Benden bazı konularda bilgiler alınıyordu ancak ben bunu çok sevmiyordum. Şu an sevdiğimi de söyleyemem" diye devam eden Putin, sürekli gazetecilerle birlikte olması nedeniyle alışkanlıklarında değişiklik olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:

    "Ne tuhaf ki, hayır. Neden mi? Çünkü ben her zaman birilerinin beni sürekli gözlediğini düşünerek hareket etmeye çalıştım. Belki de bu önceki mesleğimden dolayıdır."

    'MAKYAJ YAPILMASINDAN HOŞLANMAM'

    Putin, yayınlardan önce makyaj yapılmasından hoşlanmadığını da sözlerine ekledi.

    Etiketler:
    FSB, Vladimir Putin, St. Petersburg, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
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