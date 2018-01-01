Putin, kendisini en çok etkileyen haberi anlattı

Son 50 yıl içinde izlediği ve halen hatırladığı haberleri ve televizyon programlarını anlatan Rus lider, "Zengin değildik ancak televizyonumuz vardı. Hem bizim hem de komşularımızın. Sadece maaşla geçinen ebeveynlerim, buna rağmen televizyon alabilmişlerdi. Ancak çok sık televizyon izlemiyorduk" dedi.
Путин пришел в программу «Время» pic.twitter.com/A66JuRyDcc— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 1, 2018
Son 50 yılda kendisini en çok etkileyen haberin 1970'lerin başında (dünyanın ilk) sesten hızlı yolcu uçağı olan Tu-144'ün hizmete girmesi olduğunu da kaydeden Putin, bunun fantastik bir gelişme olduğunu, o zamanlar böyle bir şeyi tahayyül edemediklerini vurguladı.
'HOKEY MAÇLARINI AİLECE İZLERDİK'
1972 yılında SSCB ile Kanada arasında oynan hokey maçlarını da unutamadığını söyleyen Putin, annesinin SSCB'yi desteklediğini ve maçları ailece izlediklerini ifade etti.
'HABER BÜLTENLERİNDEN DUYMAK İSTEDİĞİM ŞEY…'
Putin, "Gerçek hayatta böyle bir şey olmuyor ancak haberlerde koyulan hedeflere ulaşmak için maksimum çabayı gösterdiğimizi ve maksimum sonuçlar elde ettiğimiz duymayı çok isterdim" diye konuştu.
'KAMERALAR KARŞISINA ÇIKMAYI SEVMİYORUM'
Rus lider, kameralar karşısına çıkmayı sevmediğini ancak devlet başkanlığı görevinde gelmeden önce de birilerinin sürekli olarak kendisini izlediğini düşünerek hareket etmeye alışkın olduğunu ifade etti.
'HER ZAMAN GÖZETLENİYORMUŞ GİBİ HAREKET ETTİM'
"Ne tuhaf ki, hayır. Neden mi? Çünkü ben her zaman birilerinin beni sürekli gözlediğini düşünerek hareket etmeye çalıştım. Belki de bu önceki mesleğimden dolayıdır."
'MAKYAJ YAPILMASINDAN HOŞLANMAM'
Putin, yayınlardan önce makyaj yapılmasından hoşlanmadığını da sözlerine ekledi.
Путин рассказал, что ему больше всего не нравится на ТВ pic.twitter.com/GYUrXillLa— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 1, 2018
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