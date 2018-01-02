Rusya’da bir ilk: Müslüman bir kadın, Putin’e rakip oldu

Gelecek yılki seçimlerde aday olacağını açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e rakip kadın adaylar listesine yeni bir isim daha eklendi. Müslüman gazeteci ve Dağıstan baş müftüsünün danışmanı Ayna Gamzatova, başkanlığa adaylığını koydu. Gamzatova, Rusya’nın ilk Müslüman kadın başkan adayı oldu.

Müslüman gazeteci, Dağıstan baş müftüsünün eşi ve halkla ilişkiler danışmanı Ayna Gamzatova, Rusya’da Mart 2018’degerçekleştirilecek seçimlere aday oldu. Gamzatova, dün Rusya Merkez Seçim Komitesi’ne başvuru belgelerini sundu. 46 yaşındaki Gamzatova, Rusya’ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’ndeki bir girişimci grubu tarafından aday gösterildi ve seçimlerde bağımsız olarak yarışacak.

Жена дагестанского муфтия Айна Гамзатова стала кандидатом на пост президента РФ https://t.co/3LJa0cInM3 pic.twitter.com/HDadF3QEPa — LIGAnews (@liganews_net) January 2, 2018

​Rusya’da kural gereği, bağımsız aday olabilmek için Gamzatova’nın ülkenin tüm bölgelerinden en az 300 bin imza toplaması gerekiyor.

Rusya’nın ilk kadın Müslüman başkan adayı olarak dikkat çeken Gamzatova, henüz seçim programı hakkında bir bilgi vermedi. Ancak şimdiden Rusya’daki Müslümanlar ve Al Jazeera’nın da aralarında bulunduğu Almanya, İran, Endonezya, Bosna Hersek ve başka ülkelerden basın kuruluşlarının desteğini topladı.

Daha önce Rus sosyetesinin ünlü ismi ve St. Petersburg’un ilk belediye başkanı Anatoliy Sobçak’ın kızı Kseniya Sobçak ile gazeteci ve insan hakları aktivisti Yekaterina Gordon seçimlere aday olacağını duyurmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de aralık ayında bağımsız olarak aday olacağını açıklamıştı.

Rusya Merkez Seçim Kurulu Başkanı Ella Pamfilova, 21 kişinin partiler üzerinden, 30 kişinin de bağımsız olarak adaylığını koyduğunu belirtmişti.