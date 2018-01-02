Tahran'da, Rusya Büyükelçiliği'nin etrafında güvenlik önlemleri artırıldı

Sputnik'e konuşan büyükelçilik yetkilisi, "İranlı güvenlik güçleri, diplomatik temsilciliğimizin korunmasına yönelik tedbirleri artırdı. Diplomatik polis memurlarının yanı sıra elçilik çevresinde ek polis ekipleri görevlendirildi" dedi.

Rus yetkili, büyükelçilik yakınında protesto gösterilerinin yaşanmadığını da kaydetti.

İran'da geçen perşembe birçok kentte hayat pahalılığı ile başlayan ancak giderek rejim karşıtı bir nitelik kazanan eylemlerde 12 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Çoğunluğu başkent Tahran'da olmak üzere yüzlerce kişi de gözaltına alınmıştı.

Ülkede Telgram ve Instagram gibi sosyal medya uygulamaları da geçici olarak erişime engellenmişti.