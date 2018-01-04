Mucizevi kurtuluş: Düştüğü çukurda çocuk buldu

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde bir kadın, kazara düştüğü kanalizasyon çukurunda kayıp 10 yaşındaki bir çocuğu bulup onu ölmekten kurtardı.

Tataristan'da kaybolan 10 yaşındaki Burat isimli çocuğu aramak için gönüllü olan 120 kişilik ekipte yer alan Guliya Yarullina, mucizevi bir kurtuluşa neden oldu. 31 yaşındaki Yarullina, arama çalışmaları sırasında karla kaplı bir kanalizasyon çukuruna düştü. Yarullina, düştüğü çukurda küçük Burat'ı uyur vaziyette buldu.

Пропавшего во время прогулки 10-летнего мальчика искали почти сутки, пока волонтер не провалилась в тот же самый колодец, в который упал ребенок. История со счастливым концом https://t.co/SE3Hedzuw4 — НТВ (@ntvru) December 28, 2017

​Düşüş esnasında beli zarar gören Yarullina, telefonla yardım çağırdı ve hipotermi geçiren Burat hastaneye yetiştirildi.

Yetkilililer, Yarullina çukura düşüp Burat'ı bulamasaydı, çocuğun bir saat sonra ölmüş olabileceğini belirtti.

Упавшая в колодец женщина-волонтер нашла мальчика, которого искали почти сутки https://t.co/fQ6rg93Ddu pic.twitter.com/eQB15KCOMJ — НТВ (@ntvru) December 28, 2017

Rus NTV televizyonuna konuşan Yarullina "Başta öldüğünü sandım, ölü gibi yatıyordu. Korkup çığlık atmaya başladım. Sonra o da uyanıp çığlık attı. Ona korkmamasını, onu aradığımızı ve sonunda bulduğumuzu söyledim. Mutluluktan zıplamaya başladı" ifadelerini kullandı.