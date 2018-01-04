Ryabkov: ABD'nin İran'la ilgili BMGK kararı zararlı ve yıkıcı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) İran'la ilgili acil toplanma çağrısı yapma kararının zararlı ve yıkıcı olduğunu belirtti.

Washington'un İran'da devam eden protestolar ve şiddet olaylarıyla ilgili BMGK'ya acil toplanma çağrısı yapma kararını Sputnik'e değerlendiren Ryabkov, BMGK'nın İran'daki iç siyasetle ilgili durumun çözüme kavuşturulmasında bir role sahip olmadığını söyledi.

Ryabkov, "BMGK'nın bu konuda bir rolü olduğunu düşünmüyoruz. ABD'nin bu inisiyatifi zararlı ve yıkıcıdır" dedi.

BMGK'nın BM Tüzüğü kapsamında uluslararası barış ve güvenliği temin etmekten sorumlu olduğunu anımsatan Ryabkov, dolayısıyla İran'ın iç meselesinin BMGK ile en ufak ilgisi olmadığının altını çizdi.

Ryabkov sözlerini şöyle sürdürdü: "Toplantının yapılıp yapılmayacağını öngöremeyiz ancak ABD'nin bu zararlı ve yıkıcı düşüncesi sonucunda alınacak karardan bağımsız olarak, Rusya tamamen tutarlı olan ve uluslararası hukuk normlarına bağı olan tutumunu ortaya koymayı sürdürecek."

Haley, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, İran halkının hükümetin baskısını protesto etmek için cesurca sokaklara çıktığını belirterek, gösterilere destek vermişti.

Haley, İran'da devam eden protestolar ve şiddet olaylarıyla ilgili BMGK'ya acil toplanma çağrısı yapacaklarını da kaydetmişti.