‘Rusya, Seul ve Washington’un tatbikat yapmama kararından memnun'

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ryabkov, “Kore Cumhuriyeti’nin resmi yetkilileri, Güney Kore ile ABD liderleri arasında yapılan telefon görüşmesinde, yaklaşmakta olan (PyeongChang) Kış Olimpiyatları süresince askeri tatbikat yapmama konusunda anlaşma sağlandığını belirtti. Biz elbette ki böyle bir anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Rus yetkililerin çeşitli düzeylerde çoktandır Washington ve Seul’daki meslektaşlarına bu konuda çağrı yaptıklarını hatırlatan Ryabkov, Rusya’nın gerekçelerinin dikkate alındığının Moskova tarafından ‘memnuniyetle kaydedildiğini’ ifade etti.

Ryabkov, “Yine de biz, bu durum hakkında ABD’li resmi yetkiler tarafından daha somut ve net bir açıklama yapılmasını beklemeliyiz” diye konuştu.

Daha önce Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansı, Güney Kore ve ABD liderlerinin, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları’nın düzenleneceği dönemde ortak askeri tatbikat yapmama konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.