Kadirov: ABD, İran için 'Truva atı' hazırlıyor

Twitter hesabından açıklama yapan Kadirov, "Donald Trump, uygun zaman geldiğinde ABD'nin İran'daki protestoculara hassas destek vermek istediğini söyledi. Daha önce Libya, Suriye, Irak, Afganistan, Sırbistan, Vietnam ve diğer ülkelerin halkları da yardım almıştı" ifadelerini kullandı.
Kadirov, mesajının sonunda 'İran için 'Truva atı' hazırlıyorlar' diye yazdı.
Дональд Трамп заявил о намерении США оказать участникам акций протеста в Иране чувствительную поддержку, когда наступит подходящее время. Ранее действенную помощь получили народы Ливии, Сирии, Ирака, Афганистана, Сербии, Вьетнама и других. Ирану готовят Троянского коня!— Рамзан Кадыров (@RKadyrov) January 4, 2018
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