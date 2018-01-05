Ryabkov: ABD'nin BMGK kararı, İran'ın egemenliğini ihlal ediyor

Ryabkov, ABD'nin İran'daki iç durumun BMGK'da görüşülmesi yönündeki inisiyatifini de bu minvalde değerlendirdiklerini vurguladı.
'ABD'NİN PROTESTOLARI YURTDIŞINDAN YÖNETTİĞİ İDDİASI ASILSIZ DEĞİL'
"Eğer İran yönetimi böyle bir çıkarımda bulunuyorsa, demek ki bunun gerekçeleri mevcut. ABD'nin rahatsızlık duyduğu ülkelerin hükümetlerini istikrarsızlaştırmak için her türlü yöntemi kullandığını biliyoruz" diye devam eden Ryabkov, ABD elitinin İran'a yönelik tutumunun ne kadar negatif olduğunu da bildiklerinin altını çizdi.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, İran halkının hükümetin baskısını protesto etmek için cesurca sokaklara çıktığını belirterek, gösterilere destek vermişti.
Haley, İran'da devam eden protestolar ve şiddet olaylarıyla ilgili BMGK'ya acil toplanma çağrısı yapacaklarını da kaydetmişti.
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