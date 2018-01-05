Ryabkov: ABD'nin BMGK kararı, İran'ın egemenliğini ihlal ediyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) İran ile ilgili acil toplanma çağrısı yapma kararının İran'ın egemenliğini ihlal ettiğini söyledi.

Rus basınına konuşan Ryabkov, "ABD, diğer ülkelerin iç işlerine aleni ve gizli müdahale politikasını sürdürüyor. Bunu küstahça ve açıkça yapan ABD, demokrasi ve insan haklarını koruma bahanesiyle diğer ülkelerin egemenliklerine doğrudan müdahale ediyor" dedi.

Ryabkov, ABD'nin İran'daki iç durumun BMGK'da görüşülmesi yönündeki inisiyatifini de bu minvalde değerlendirdiklerini vurguladı.

'ABD'NİN PROTESTOLARI YURTDIŞINDAN YÖNETTİĞİ İDDİASI ASILSIZ DEĞİL'

Bu arada Ryabkov, İran'ın ABD'nin can kaybı yaşanan protestoları yurtdışından yönettiği iddiasının asılsız olmadığını kaydetti.

"Eğer İran yönetimi böyle bir çıkarımda bulunuyorsa, demek ki bunun gerekçeleri mevcut. ABD'nin rahatsızlık duyduğu ülkelerin hükümetlerini istikrarsızlaştırmak için her türlü yöntemi kullandığını biliyoruz" diye devam eden Ryabkov, ABD elitinin İran'a yönelik tutumunun ne kadar negatif olduğunu da bildiklerinin altını çizdi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, İran halkının hükümetin baskısını protesto etmek için cesurca sokaklara çıktığını belirterek, gösterilere destek vermişti.

Haley, İran'da devam eden protestolar ve şiddet olaylarıyla ilgili BMGK'ya acil toplanma çağrısı yapacaklarını da kaydetmişti.