Ukrayna, Rus gazını Avrupa'ya taşıyan boru hattını patlatmayı planlamış

Ukrayna televizyonuna konuşan Geçici Olarak İşgal Edilen Topraklardan ve Sığınmacılardan Sorumlu Bakan Yardımcısı Yuriy Grımçak, Ukrayna hükümetinin 2014-2015 yıllarında Rusya'nın gaz taşıdığı önemli boru hatlarından birini patlatmayı planladığını itiraf etti.

Rus gazı transitinin Donbass bölgesindeki çatışmaların caydırıcı faktörlerinden biri olduğunu da savunan Grımçak, "Ukrayna topraklarındaki gaz transit sistemini patlatma planları olmadığını mı sanıyorsunuz? Hükümet düzeyinde planların olduğunu söylüyorum" dedi.

Rusya, 2000'li yılların başından beri Ukrayna üzerinden gaz transitini durdurma niyetini belirtiyor. Moskova yönetimi, bu amaç doğrultusunda Ukrayna'yı by-pass eden Kuzey Akım-2 projesini hayata geçirmek istemiş ancak ABD, Polonya, Ukrayna gibi ülkelerin engellemeleriyle karşılaşmıştı.