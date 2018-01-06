Kosaçev: AB, ebeveyninin desteğinden mahrum kalmış bir genç gibi sızlanıyor

Rus senatör Konstantin Kosaçev, AB'nin kendisini büyüklerin desteğinden mahrum kalmış bir genç gibi hissettiğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in "Rusya, ABD ve Çin, AB'ye gereken saygıyı göstermiyor" açıklamasını Sputnik'e değerlendiren Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, AB'yi bir anda yetişkinlerin desteğinden mahrum kalmış bir gence benzetti.

Kosaçev, "Gabriel'in Moskova, Pekin ve Washington'un AB'ye değer vermediğine ve hatta küçümsediğine dair şikayetleri, her konuda ebeveynlerin desteğini almaya alışan ancak bir anda yetişkinlerin dünyasına giren bir gencin sızlanmasını anımsatıyor" dedi.

'AB, DAHA BAĞIMSIZ HAREKET EDEBİLİRDİ'

© REUTERS/ Yuri Kochetkov Putin: Rusya ve Almanya siyasi engellere rağmen ikili ilişkileri geliştirmeye hazır

"Ancak şikayet gerçeği pek yansıtmıyor. Zira Rusya'nın AB'yi küçümsediğini söyleyemem. Ortada bir yanlış anlama olduğu aşikar. Çünkü AB, eğer isteseydi, Ortadoğu'daki durum bir kenara, en azından Avrupa ile ilgili konularda daha bağımsız bir rol üstlenebilirdi" diye devam eden Kosaçev, sözlerini şöyle sürdürdü:

'AB ELİNDEKİ FIRSATI KULLANAMADI'

"AB'nin elinde böyle bir fırsat vardı. Özellikle Normandiya formatında Minsk anlaşmalarının uygulanmasını sağlayabilirdi. Ancak Brüksel, Rusya karşıtı yaptırımlara dahil oldu ve bir kez daha 'büyük ağabeyinin' suyuna gitti, hatta onu geride bıraktı."