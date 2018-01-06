Gorbaçov: Nükleer ülkeler, uluslararası anlaşmalardaki yükümlülüklerini unutmamalı

Japon Kyodo haber ajansına demeç veren Gorbaçov, "Nükleer ülkelerin NPT kapsamındaki nükleersiz dünya inşa etme yükümlülükleri unutulmamalı" dedi.

NPT, Orta ve Kısa Menzilli Füzelerin İmhası Anlaşması ile Rusya-ABD Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (START-3) tek bir sistemin unsurları olduğunu da kaydeden Gorbaçov, bu unsurlardan birinin sağlanmaması durumunda sistemin çökeceğini vurguladı.

Gorbaçov, "Rusya ve ABD liderlerinin sistemin çökmesine neden olmayacak kadar erdemli davranmasını umuyorum" diye ekledi.