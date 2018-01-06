Kosaçev: Washington’un uluslararası anlaşmaları tartışmaya hazır olması iyi bir sinyal

Rus senatör Konstantin Kosaçev, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’un Rusya ile Orta ve Kısa Menzilli Füzelerin İmhası Anlaşması ve Rusya-ABD Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması (START-3) ile ilgili görüşüleceği yönündeki açıklamalarının, Washington’un silah anlaşmaları konusunda görüşmeye hazır olduğunu gösterdiğine dikkat çekti.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Sputnik'e verdiği demeçte, "Tillerson'un Rusya ile ‘START-3 ve Orta ve Kısa Menzilli Füzelerin İmhası Anlaşması konusunda çok ciddi görüşmelerin' yapılacağı yönündeki açıklamaları, şüphesiz Washington'un en azından görüşmeye, belki de anlaşmaya hazır olduğunun bir kanıtı. Zira şimdiye kadar Orta ve Kısa Menzilli Füzelerin İmhası Anlaşması konusunda tarafımıza öneriden çok suçlama yöneltildi" ifadelerini kullandı.

'ABD TAAHÜTLERİ YERİNE GETİRMEYE HAZIR'

Kosaçev, geçtiğimiz haziranda bir grup Kongre üyesinin ABD Başkanı Donald Trump'a, Rusya'nın Orta ve Kısa Menzilli Füzelerin İmhası Anlaşması'na uymadığı iddiasıyla anlaşmadan çıkmasını önermesinin ardından Beyaz Saray'dan farklı düzeylerde birçok kez, ABD'nin anlaşmadan çıkmayacağını ve taahhütlerini yerine getirmeye hazır olduğu yönünde açıklamaların yapıldığını sözlerine ekledi.

ABD'nin anlaşma kapsamındaki taahhütlerini henüz yerine getirmediğine dikkat çeken Kosaçev, "Ancak tüm bu konularda görüşmeler yapılabilir ve Tillerson'un sözlerinin iyi bir sinyal olduğu söylenebilir" diye konuştu.

'ABD'NİN POZİSYONU İNCELENMELİ'

Washington'un pozisyonunda henüz netlik görülmediğini söyleyen Kosaçev, "Bu nedenle Amerikan ekibinin görüşmeye yönelik pozisyonları incelenmeli, ayrıca ABD'nin Savunma Stratejisi, Füze Savunma Raporu ve Nükleer Politikalar Analizi gibi önemli belgeleri yayınlaması beklenmeli" diye sözlerini sürdürdü.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ayrıntılara değinmeden Rusya ile ABD arasında START-3 ve Orta ve Kısa Menzilli Füzelerin İmhası Anlaşması konusunda çok ciddi görüşmelerin yapılacağını açıklamıştı.