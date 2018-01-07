Rusya ve Mısır’dan ortak askeri tatbikat

Rusya ve Mısır paraşütçü indirme birliklerinin, Mısır’da ‘Dostluğun Koruyucuları’ adlı bir ortak taktik askeri tatbikat daha düzenleyeceği duyuruldu.

© Sputnik/ Andrey Chaplygin Rusya-Mısır ortak askeri tatbikatı sona erdi

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Acil Müdahale Kolektif Gücü'nden Albay Aleksey Sgibnev, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Mısır tarafından davet aldık, bu yıl ortak tatbikat Mısır'da yapılacak" ifadelerini kullandı.

Sgibnev, tatbikata hazırlık çalışmalarına geçtiğimiz aralıkta başlandığını kaydetti.

Rusya ve Mısır paraşütçü indirme birlikleri, geçtiğimiz eylül ayında "Dostluğun Koruyucuları 2" tatbikatını Rusya'nın Novorossiysk kentinde düzenlemiş, paraşüt indirme operasyonlarının yanı sıra savaş ve terörle mücadele eğitimlerinin de verildiği çalışmaya 600'den fazla askeri personel katılmıştı.

2016'daysa Rusya ve Mısır'ın düzenlediği ‘Dostluğun Koruyucuları' tatbikatı, Mısır'ın kuzeybatısındaki El-Alemeyn bölgesinde bulunan Muhammed Necib askeri üssünde düzenlenmiş, çalışmaya 700'den fazla asker katılmıştı.