Roskosmos’tan ABD'li 'efsanevi' astronotun ailesine taziye mesajı

Roskosmos’un Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda, “Efsanevi astronot John Young’un aile ve yakınlarına taziyelerimizi sunarız” ifadelerine yer verildi.

Daha önce ABD Uzay ve Havacılık Ajansı’ndan (NASA) yapılan açıklamada, Apollo astronotu ve NASA'nın ilk mekik komutanı olan John Young’un 87 yaşında hayatını kaybettiğini açıklamıştı. John Young 42 yıl NASA'da çalışarak en uzun görev yapmış ve uzaya 6 kez gitmiş tek astronottu.

We offer our deepest condolences to John Young's family and loved ones. Millions of people will remember legendary astronaut forever. // Выражаем соболезнования родным и близким легендарного астронавта Джона Янга https://t.co/pgusI8xqKN — РОСКОСМОС (@roscosmos) January 7, 2018

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