Kırım yakınında ABD'ye ait P-8A Poseidon tipi casus uçağı tespit edildi

ABD Hava Kuvvetleri ve Donanması'nın dünya genelindeki havacılık operasyonlarını izleyen Mil Radar'ın verdiği bilgiye göre P-8A Poseidon tipi denizaltısavar casus uçağı Kırım yakınlarında seyrederken görüldü.

US Navy P-8A 168432 PS076 departed Sigonella at 0746z — Black Sea mission pic.twitter.com/aC3wFDmPt3 — Mil Radar (@MIL_Radar) January 7, 2018

​İtalya'nın Sicilya bölgesindeki Sigonella askeri üssünden havalanarak Kırım Yarımadası'na doğru ilerleyen P-8A Poseidon'un Çernomorsk ve Rusya Karadeniz Filosu'nun bulunduğu Sivastopol kentleri yakınında birkaç tur attığı ifade edildi.

Mil Radar'a göre daha sonra Rusya'nın güneyindeki Novorossiysk ve Gelencik kentlerinin açıklarına ilerleyen ABD casus uçağı, burada da kısa bir tur attıktan sonra Karadeniz'in dışına çıktı.

RQ-4A TİPİ İHA DA KIRIM YAKININDA SEYRETTİ

Öte yandan ABD'ye ait RQ-4A Global Hawk tipi insansız hava aracının (İHA) da bölgede keşif misyonu gerçekleştirdiği kaydedildi.

Donbass da dahil olmak üzere Ukrayna üzerinde uçan İHA, daha sonra birkaç saat süreyle Kırım üzerinde keşif çalışması yaptı.

ABD, 2018'de Kırım yakınında şimdiye dek 3 keşif çalışması yaptı. İlk çalışma, 1 Ocak'ta yapıldı. 5 Ocak'ta da bir keşif uçağı, Baltık Denizi'nde Rusya'nın en batısındaki Kaliningrad Bölgesi yakınında ayrı bir uçuş gerçekleştirdi.