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    Sputnik ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan

    Simonyan: Irak'ta kitle imha silahı olduğuna inandığınız gibi Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğine inanıyorsunuz

    © Sputnik/
    Rusya
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    Russia Today (RT) televizyonunun Kasım 2016'da yapılan seçimlerde ABD Başkanı Donald Trump'ı desteklemediğini belirten Sputnik ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddiasının bir süre sonra yalanlanabileceğini ifade etti.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan’
    © Sputnik/
    Simonyan: ABD Dışişleri, Rusya'ya yabancı ajan kanununun şeffaflığa hizmet ettiğini öğretti
    ABD'de yayın yapan CBS televizyonuna demeç veren Simonyan, Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili sorulara yanıt verdi.

    Simonyan, "Söz konusu iddialara inanıyorsunuz. Irak'ta kitle imha silah olduğuna inandığınız gibi, değil mi? Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğine inanmaya devam edin. 5 yıl sonra, böyle bir şey yaşanmadığını öğreneceksiniz" dedi.

    'İNGİLİZ BASINININ CLINTON'U DESTEKLEMESİ SORUN YARATMADI'

    Bununla birlikte bazı Rus medya kuruluşlarının Twitter ve Facebook üzerinden görüşlerini belirtmiş olabileceğini kaydeden Simonyan, "Bu kötü bir şey mi? Bu yasadışı bir şey mi? ABD basını aynısını yapmıyor mu? İngiliz basını, Demokrat aday Hillary Clinton'u destekledi ve bu bir sorun teşkil etmedi. Aynı şekilde Fransız basını da Clinton'a destek verdi" ifadelerini kullandı.

    'TRUMP'I DESTEKLEMEDİK'

    Öte yandan Simonyan, RT'nin Trump'ı destekleyip desteklemediği sorusuna olumsuz yanıt verdi. Simonyan, "Rusya'ya karşı iyi tutum içinde olan bir adayın kazanmasını isterdim ancak olmadı" diye ekledi.

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    Etiketler:
    Margarita Simonyan, ABD, Rusya
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