Rusya: Militanların İHA'larla Hmeymim ve Tartus üslerine saldırısını püskürttük

Suriye'deki militanların 6 Ocak gecesi Hmeymim ve Tartus üslerine 13 silahlı insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu açıklayan Rusya Savunma Bakanlığı, bu girişimlerin Rus hava savunma araçlarıyla başarısızlığa uğratıldığını belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Suriye'deki militanlar 6 Ocak gecesi Rus birliklerinin konuşlandığı Hmeymim üssüne 10, Tartus'taki donanma üssüne de 3 İHA'yla saldırı girişiminde bulundu.

Rus elektronik harp birlikleri, 6 İHA'nın kontrolünü ele geçirirken 7 İHA da 24 saat teyakkuzda bulunan Rus hava savunma birliklerine ait Pantsir-S füze kompleksleriyle imha edildi. '

'YARALI ASKER VE MADDİ ZARAR YOK'

Bakanlık, saldırı girişimleri sırasında Rus askerlerin yaralanmadığını ve üslerde maddi zarar oluşmadığını, üslerin işlevlerini olağan şekilde yerine getirmeye devam ettiğini de vurguladı.

Rusya Savunma Bakanlığı/ VK Hmeymim ve Tartus'taki-saldırılarda kullanılan İHA'ların görüntüleri yakalandı

'MİLİTANLAR İLK KEZ ÇOKLU İHA SALDIRISI DÜZENLEDİ'

Bu arada bakanlık, militanların ilk kez çoklu İHA saldırısı düzenlediğinin altını çizdi.

'GPS'Lİ MODERN NAVİGASYON TEKNOLOJİSİ KULLANILDI'

Açıklamada, "Teröristler, İHA'ları ilk kez toplu olarak kullanıp bir saldırı düzenledi. İHA'lar 50 kilometreden daha uzak bir mesafeden GPS'li modern navigasyon teknolojisi kullanılarak gönderildi. Ele geçirilen İHA'lar üzerinde yapılan teknik analiz, teröristlerin 100 kilometre mesafede bu tür saldırılar düzenleyebileceğini ortaya koydu" ifadelerine yer verildi.

Fotoğraflardan, İHA’ların büyük ihtimalle el yapımı olduğu anlaşılıyor. Bununla birlikte militanların saldırıda kullanmayı planladığı bombalar da ele geçirildi

'SURİYELİ MİLİTANLAR HER ÜLKEYE SALDIRI DÜZENLEMEYE İMKAN SUNAN TEKNOLOJİYE SAHİP'

Bakanlık, saldırı girişimlerinin, Suriye'deki militanların herhangi bir ülkeye İHA'larla saldırı düzenlemeye imkan sağlayan teknolojiye sahip olduğunu gösterdiğini de vurguladı.

'YABANCI ÜLKELERİN DESTEĞİ AŞİKAR'

İHA'ların barometrik sensörler ve irtifa kontrol unsurlarıyla donatıldığını ve İHA'lar üzerindeki el yapımı patlayıcıların yabancı menşeli olduğunu da aktaran bakanlık, "Teröristlerin Rus üslerine saldırı sırasında kullandığı mühendislik çözümleri ancak uydu navigasyonu sağlama ve profesyonelce hazırlanmış el yapımı patlayıcıları belirlenen koordinatlarda uzaktan kumandayla fırlatma alanında ileri teknoloji sahip ülkeler tarafından temin edilmiş olabilir" ifadelerini kullandı.

'TERÖRİSTLERE BU TEKNOLOJİLERİ SAĞLAYANLARI TESPİT ETMEK İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR'

Son olarak bakanlık, Rus uzmanların bu teknolojileri teröristlere temin edenler ile el yapımı patlayıcılar için kullanılan karışımların tipi ve menşeini belirlemek için çalışma yürüttüğünü belirtti.