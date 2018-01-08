Zaharova: CIA Başkanı Pompeo yalan söylüyor

Facebook hesabından açıklama yapan Zaharova, "ABD istihbaratının ve yetkililerinin bu konuyu yıllarca gündeme getirmemesi, Pompeo'nun yönelttiği suçlamaların yalan olduğunu ortaya koyuyor" diye yazdı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimi kazandığı belli olana dek Rusya'nın müdahalesiyle ilgili hiçbir iddianın yer almadığına da dikkat çeken Zaharova, "Ancak Trump'ın seçimi kazanmasıyla birlikte asılsız suçlamalar, dış düşman arayışları, 'Kremlin'in eli' hakkında sızlanmalar başladı" ifadelerini kullandı.
© AFP 2017/ JIM WATSON
ABD'li CBS televizyonuna demeç veren Pompeo, Rusya'nın yıllardır ABD seçimlerine müdahale ettiğini iddia etmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)