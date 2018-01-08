Zaharova: CIA Başkanı Pompeo yalan söylüyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın ABD seçimlerine yıllardır müdahale ettiğini öne süren ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) Başkanı Mike Pompeo'un yalan söylediğini ifade etti.

Facebook hesabından açıklama yapan Zaharova, "ABD istihbaratının ve yetkililerinin bu konuyu yıllarca gündeme getirmemesi, Pompeo'nun yönelttiği suçlamaların yalan olduğunu ortaya koyuyor" diye yazdı.

© AFP 2017/ JIM WATSON CIA Direktörü Pompeo: Rusya'yı yenmek zorundayız

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimi kazandığı belli olana dek Rusya'nın müdahalesiyle ilgili hiçbir iddianın yer almadığına da dikkat çeken Zaharova, "Ancak Trump'ın seçimi kazanmasıyla birlikte asılsız suçlamalar, dış düşman arayışları, 'Kremlin'in eli' hakkında sızlanmalar başladı" ifadelerini kullandı.

ABD'li CBS televizyonuna demeç veren Pompeo, Rusya'nın yıllardır ABD seçimlerine müdahale ettiğini iddia etmişti.