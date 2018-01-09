Simonyan'dan ABD'ye: Bizi bir gecede kaybettiniz

CBS televizyonuna konuşan Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Rusların Washington'ın 1999 yılında Yugoslavya'yı bombalamasından önce ABD'yi çok sevdiğini belirterek "Bununla her şey bitti. Bizi bir gecede kaybettiniz" dedi.

Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, ABD'de yayın yapan CBS televizyonundan Lesley Stalh'ın sorularını yanıtladı.

Stahl'ın röportajın ABD Adalet Bakanlığı'nın RT'yi yabancı ajan olarak kayıt edilmesini zorunlu tuttuğu bir döneme denk geldiğini belirtmesi üzerine Simonyan, Rusya'nın verebileceği yanıtlara dikkat çekti. Simonyan "Biz de Rusya'daki tüm ABD'li basın kuruluşlarını sırf (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin karşıtı oldukları için kapatmalı mıyız? Putin karşıtı kampanyalar her gün devam ediyor. Hepsini kapatalım mı? Bunu kabul eder misiniz? Bizim de Rusya'daki tüm ABD'li kanallara aynısını yapmamız gerekir mi?" ifadelerini kullandı.

‘ABD'NİN PRENSİPLERİNE NE OLDU?'

Simonyan, ABD'de sansür uygulamalarının olduğunu belirterek "ABD prensiplerine ne oldu? Zira her zaman farklı fikirlerin olmasının iyi bir şey olduğunu söylüyordunuz" dedi.

‘PUTİN, FLYNN'İN KİM OLDUĞUNU BİLMİYORDU'

Stahl, daha sonra da ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in, Putin'in de katıldığı RT'nin onuncu yılı çerçevesinde 2015 yılında verilen bir yemekte olduğunu belirtti. Bunun üzerine Simonyan bir kez daha Putin'in Flynn'in kim olduğunu bilmediğini vurguladı.

Simonyan daha önce de Flynn'in Putin ile konuştuğu iddialarına yanıt vermiş ve ikilinin aynı masada yan yana geldiğini ancak hiç konuşmadıklarını söylemişti.

‘BENİM BİR SAVAŞ YÜRÜTTÜĞÜM YOK'

Simonyan, RT'nin Batı'ya karşı bir enformasyon savaşı yürüttüğü suçlamalarına ilişkin de "Kişisel olarak benim bir savaş yürüttüğüm yok. İki çocuğum var ve 18 yaşımdan beri gazeteciyim" dedi.Stahl'ın RT'nin ABD'deki olayları kötü bir bakışla servis ettiği yönündeki ifadelerine yanıt veren Simonyan "ABD hükümeti tarafından finanse edilen herhangi bir basın kuruluşunun sitesine girin. Onların da Rus demokrasisin çok korkunç, Rusya'nın da tamamen kötü bir ülke, Rus hükümetinin aşırı bozulmuş, Rus halkının da çok berbat olduğunu yazdığını görürsünüz" ifadelerini kullandı.

‘BİZİ BİR GECEDE KAYBETTİNİZ'

© REUTERS/ Lucy Nicholson Simonyan: Kaynağı Rusya olduğunda gerçeklere izin verilmiyor

Röportaj sırasında Stahl, Simonyan'ın daha önce kullandığı ve özellikle de Bristol'daki eğitim sürecinde olmak üzere ABD'yi çok sevdiğine yönelik ifadelerine değinerek bu tavrının zamanla çok değiştiğini söyledi.

Simonyan bu sözlere şöyle yanıt verdi: "Bu değişiklik 1999 yılında Yugoslavya'yı bombalamaya başladığınızda sadece bende değil, Rusların neredeyse tamamında oldu. Bu olayı tamamen adaletsiz, kabul edilemez ve gayri meşru gördük. Zira BM saldırıların gerçekleştirilmesine dair hiçbir yetki vermemişti. Bu bizim için şok oldu. 1990'lı yıllarda Ruslar ABD'ye aşıktı. Bize söylediğiniz her şeyi yapıyorduk, daha fazlasını da yapmak istiyorduk. Neredeyse tüm Rus halkı ‘Sizi mutlu etmek için yapabileceğimiz başka bir şey var mı? Siz gibi olmak istiyoruz, sizi seviyoruz' diyordu. Sonra 1999 yılında ise, Yugoslavya'yı bombaladınız ve bununla her şey bitti. Bizi bir gecede kaybettiniz. Maalesef."