İzvestiya: Savunma Bakanlığı, Microsoft Windows'tan Rus Astra Linux'a geçmeye hazırlanıyor

Rusya Savunma Bakanlığı'nın bünyesindeki tüm bilgisayarlarda Microsoft Windows işletim sistemi yerine Rus üretimi Astra Linux işletim sistemine geçebileceği belirtildi.

© Sputnik/ Ruslan Krivobok Rusya, devlet sırrı olan bilgilerle çalışmaya yönelik işletim sistemi geliştirdi

İzvestiya gazetesinin bakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Savunma Bakanlığı, tüm bilgisayarlarda windows yerine Astra Linux işletim sistemi kullanmaya başlayabilir.

"Savunma Bakanlığı, tüm bilgisayarları Astra Linux işletim sistemine geçirme kararı aldı. Moskova merkezli RusBİTex şirket tarafından geliştirilen sistem, tamamen yerli üretimi. Bakanlık, bilgisayarlar için ofis paketi yüklü Astra Linux Special Edition sürümünü seçti" denen haberde, bir sonraki aşamada yeni işletim sisteminin akıllı telefonlara ve tabletlere yükleneceği kaydedildi.

RUSBİTEX BİLGİYİ DOĞRULADI

İzvestiya'ya konuşan RusBİTex Genel Müdür Yardımcısı Dmitriy Donskoy, bilgiyi doğruladı.

Astra Linux Special Edition'ın bilgi güvenliği konusunda eşsiz bir sistem olduğunu belirten Donskoy, sistemin Rusya'da üretilen modern bilgisayarla tamamen uyumlu olduğunun altını çizdi.