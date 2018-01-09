​​Karlov Ankara’da konserle anıldı

Rusya Federasyonu Bağımsız Devletler Topluluğu Yurtdışında Yaşayan Yurttaşlar ve Uluslararası İşbirliği İşlerinden sorumlu olan Federal Ajansı (Rossotrudnichestvo) Türkiye Temsilciliği, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Ankara Devlet Opera ve Balesi, Devlet Sanatçısı Suna Korat Müzik Vakfı ve Türk Japon Vakfı'nın işbirliğiyle "Rusya Federasyonu Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi, Rusya Kahramanı Andrey Karlov'un anısına ithaf edilen Türkiye Sanatçılarının Konseri" adıyla gerçekleştirilen konser, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda yapıldı.

'ONU HEP HATIRLAYACAĞIZ'



Konser öncesi kısa bir konuşma yapan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Karlov hakkındaki duygularını anlatarak "Bu güzel insan, profesyonel diplomat bir seneden fazladır aramızda bulunmuyor. Fakat biz onu hep hatırlayacağız, onun anısı bizim kalbimizde yaşayacaktır. Rusya'da da çok iyi bir şekilde anılmaktadır. Yakın zamanda onun adını taşıyan bir vakıf kuruldu. Karlov, Türkiye'de de aynı şekilde anılacak" dedi.

'KARLOV'UN HATIRASINI YAŞATTIKLARI İÇİN MİNETTARIZ'

Karlov'un isminin, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağa verildiği, Karlov'un memleketi Klintsı ile Antalya'nın Demre ilçesinin kardeş şehir anlaşması imzaladığını, Ankara'da Andrey Karlov adını taşıyan Uluslararası Judo Turnuvası düzenlendiğini kaydeden Yerhov, "Bu noktada hem Türk halkına hem de Türkiye Cumhuriyeti yetkili kurullarına Karlov'un hatırasını yaşattıkları için minnettarız. Bugünkü konserimiz Sayın Andrey Karlov'un hatırlandığının güzel bir göstergesidir" diye konuştu.

RAHMANİNOV VE ÇAYKOVSKİ PARÇALARI ÇALINDI

Konserde Bariton Çetin Kıranbay, Tenor Şenol Talınlı, Bas Mithat Karakelle ve Soprano Esra Çetiner ile Kemancı Jülide Yalçın, Piyanist Elif Önal, Piyanist Demet Akkılıç ve Piyanist Melahat İsmailova, ağırlığını Rus besteciler Pyotr İlyiç Çaykovski ve Sergey Rahmaninov'un eserlerinin oluşturduğu parçaları seslendirdiler.