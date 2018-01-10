Nebenzya: Soçi'nin BM öncülüğündeki sürece katkısı olacağını düşünüyoruz

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Soçi'de bu ay sonunda düzenlenecek Suriye görüşmelerine ilişkin, "Soçi, Cenevre'nin alternatifi değil. Soçi'de, BM önderliğindeki Cenevre sürecini canlandırmak hedefleniyor" dedi.

BM Güvenlik Konseyi, kapalı oturumda Suriye'deki gelişmeleri görüştü.

Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Nebenzya, oturumda Rakka konusunu gündeme getirdiklerini belirtti.

'RAKKA'DA İNSANLAR EVLERİNE DÖNEMİYOR'

IŞİD'in elinden kurtarılan Rakka'da cesetlerin çürüdüğünü ve insanların evlerine dönemediğini ifade eden Nebenzya, kentte terör örgütüne karşı mücadele yürütmüş herkesin Rakka'nın yeniden inşasına yardım etmesi gerektiğini söyledi.

'SOÇİ'DEKİ KONGREYE BM'NİN KATILMASINI UMUT EDİYORUZ'

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Rusya'nın, Soçi'de bu ay sonunda yapacağı Suriye Ulusal Diyalog Kongresine de değinen Nebenzya, "BM'nin bu toplantıya katılmasını umut ediyoruz. Soçi, Cenevre'nin alternatifi değil ama katılımın BM'nin yararına ve BM öncülüğündeki sürece katkısı olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Soçi'deki toplantıya bütün tarafların katılması gerektiğini kaydeden Nebenzya, "Soçi'de BM liderliğindeki Cenevre sürecini canlandırmak hedefleniyor" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya, 29 Ocak'ta Soçi kentinde yaklaşık bin 700 kişinin katılımıyla iki gün sürecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi düzenleyecek.