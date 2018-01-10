‘ABD, savaş teknolojilerini teröristlere vererek cini şişeden çıkardı’

ABD’nin teröristlere Rus üslere saldırı için teknolojiler sağlayarak cini şişeden çıkardığını belirten Rus senatör Klintseviç, Rusya’nın Hmeymim ve Tartus üslerine saldırıda Washington’un eli olduğunun aşikar olduğunu kaydetti.

Sputnik'e konuşan Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, "Pentagon sözcüsünün, Rusya'nın Suriye'deki üslerine saldırılarda kullanılan teknolojilerin kolay elde edilebilecek türden olduğu açıklaması, insansız hava araçlarını sadece resimlerden ve televizyon ekranlarından bilen sıradan insanlara yönelik. Uzmanlar için bu açık bir hile. Yarın ABD'de birileri, atom bombasının serbest piyasada alınabileceğini söylerse şaşırmam" dedi.

Bu tür saldırıları düzenlemek için sadece uygun teknolojilere sahip olmanın yeterli olmadığını kaydeden Rus senatör, "Saldırıdaki insansız hava araçlarını özel uzmanların fırlattığından eminim. Teröristler bununla baş edemezdi. ABD gizli servislerinin bu işte eli olduğu konusunda ısrarcıyım. Bu bölgede 4 saatten uzun bir süre ABD keşif uçağının devriye gezmesi hiç tesadüf değil" ifadelerini kullandı.

ABD'nin uluslararası ilişkilerde ahlak kurallarını ihlal etmesinin artık alışık bir durum olduğunu dile getiren Klintseviç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mesele başka. Teröristlere doğrudan veya aracılar üzerinden yeni teknolojiler sağlayarak ABD cini şişeden çıkardı. Teknoloji para değil, alındıysa geri verilmez."