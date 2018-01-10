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    Stolichnaya, votka, vodka

    Votka savaşının kazananı Rusya

    © AFP 2017/ YOUSSEF KARWASHAN
    Rusya
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    Hollanda Temyiz Mahkemesi, Stoliçnaya votkasının ülkedeki marka kullanım haklarını Lüksemburglu Spirits International (SPI) şirketinden alarak Rusya devlet şirketi Soyuzplodoimport şirketine verdi. Böylece iki şirket arasında yıllardır süren ‘vodka savaşını’ Rusya kazanmış oldu.

    İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson
    © REUTERS/ Alkis Konstantinidis
    Johnson'a uyarı: Rusya’ya giderken votka ve güzel kadınlara dikkat et
    Hollanda Temyiz Mahkemesi’nde görülen davada ünlü Stoliçnaya votkasının marka kullanım hakları Rus devlet şirketi Soyuzplodoimport’a verildi. Mahkeme, kullanım haklarının Spirits International’dan alınmasına karar verdi.

    Karar uyarınca ayrıca, şimdilik şirketin Hollanda’da votkanın satışını durdurmasına da hükmedildi. Ancak Rusya, ABD, Avustralya ve 13 Avrupa ülkesinde faaliyet gösteren şirkete karşı hukuki çabaları devam ediyor.

    YILLARDIR TARTIŞMA KONUSU

    ABD'nin San Fransisco konsolosluğundan çıkan siyah dumanlar
    © AP Photo/ Eric Risberg
    ABD'deki Rus konsolosluğundan duman yükseldi: Ya votka yapım sırlarını yakıyorlar ya da Papa seçiyorlar
    Dünyanın en ünlü içkilerinden ve  en çok satan votkalarından Stoliçnaya’nın haklarının kime ait olduğu yıllardır tartışma konusuydu. Yaklaşık 20 yıldır votkanın hakları sınır dışı edilen Rus bir milyarder olan Yuri Şefler’e ait SPI’deydi. Yuri Şefler, 1990’lı yıllarda Rusya’daki özelleştirmeler sırasında Stoliçnaya ve diğer 42 markanın haklarını şirketine almıştı. Ancak Soyuzplodoimport, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in devlet votka endüstrisini yeniden 'millileştirmek' için harekete geçmesinden bu yana, votkanın mülkiyet ve marka kullanım haklarını almak için mücadele ediyordu. Nitekim votkanın hakları 2001 yılında da Soyuzplodoimport’a geçmişti.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gazetecilere pizza ve vodka ikram etti
    © RT. Kevin Lamarque
    Lavrov'dan yorgun düşen gazetecilere votka ve pizza ikramı
    Hollanda Asliye Mahkemesi, 2015 yılında görülen davada da votkanın kullanım haklarını Rus şirkete verip Spirits International’ın Hollanda, Belçika ve Lüksemburg’da bu isimdeki votkaların satışını yapmasını yasaklamıştı. Karar daha sonra Hollanda Temyiz Mahkemesi’ne taşınmıştı. Hollanda Temyiz Mahkemesi ise kararını bozmayıp hakların Rusya’ya ait olduğunu onayladı. Böylece iki şirket arasında yıllardır süren ‘votka savaşını’ Rusya kazanmış oldu.

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    Etiketler:
    Votka, Stolichnaya, Stoliçnaya, Hollanda, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
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