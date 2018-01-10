ABD'ye ait İHA, Rusya sınırı yakınlarında keşif uçuşu yaptı

Savaş uçaklarının hareketini izleyen Mil Radar sitesi, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait RQ-4A Global Hawk isimli İHA'nın Ukrayna ve Karadeniz’de Rusya sınırları yakınlarında keşif uçuşu yaptığını aktardı.
Looping around Crimea at 53,000ft— CivMilAir ✈ (@CivMilAir) January 9, 2018
🇺🇸 USAF RQ4 Global Hawk #UAV #drone pic.twitter.com/X8CjPNXJYx
Twitter’da yayınlanan haritada, keşif İHA'sının Ukrayna’nın doğusundaki Donbass’ta çatışmaların yaşandığı bölge üzerinden geçtikten sonra Kırım etrafında, ardından da Anapa yakınlarında uçtuğu görülüyor.
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