Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Akar ve Fidan'a mektup

Rus basını, Rusya'nın, Suriye'deki Hmeymim ve Tartus askeri tesislerine silahlı insansız hava araçları (İHA) ile düzenlenen saldırılar nedeniyle Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'a birer mektup gönderdiğini yazdı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi yayın organı olan Krasnaya Zvezda gazetesinin haberinde, Hmeymim ile Tartus askeri tesislerine 5 Ocak gecesi düzenlenen saldırıda kullanılan silahlı İHA'ların İdlib'deki ılımlı olarak sınıflandırılan silahlı militanların kontrolünde olan Muazara mahallesinden havalandıkları belirtildi. İdlib; Rusya, Türkiye ve İran'ın garantör olduğu Astana süreci kapsamında Suriye'de gerilimi azaltma bölgesi kurulan dört yerden biri. Bu bölgedeki kontrol ve gözlem noktalarında hem Rus hem de Türk güçleri görev yapmasına karar verilmişti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Eylül 2017'de Reuters haber ajansına verdiği bir röportajda, 'Rusya'nın İdlib'in dışında, Türkiye'ninse İdlib'in içinde güvenliği koruyacağını' söylemişti.

Nitekim Krasnaya Zvezda gazetesine göre, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Türkiye Genelkurmay Başkanı Akar ve MİT Müsteşarı Fidan'a bu nedenle gönderdiği mektuplarda, 'Türkiye'nin, kontrolündeki silahlı grupların çatışmasızlık rejimine uymasını sağlamak konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği' belirtiliyor.

Ayrıca, Türkiye'nin, Hmeymim ve Tartus'taki askeri tesislere gerçekleştirilene 'benzer saldırıların önlenmesi için İdlib'de gözlem noktaları kurulması amacıyla yapılan çalışmaları hızlandırması gerektiği' de kaydediliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı geçen hafta Hmeymim ve Tartus'taki askeri tesislerine toplam 13 İHA ile saldırı girişiminde bulunulduğunu doğrulamıştı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, bu İHA'ların 7'sinin yok edildiği, 6'sının da ele geçirildiği belirtilmişti.