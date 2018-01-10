Kremlin: Yeni bir Putin-Erdoğan-Ruhani görüşmesi planlarda yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin, Suriye'de çözüm arayışı için üçlü olarak yeniden bir araya gelmesinin şu an için planlanmadığını söyledi.

Peskov "(Rusya, Türkiye ve İran arasında) en üst düzeyde yapılacak bir görüşme planda yok. Fakat biliyorsunuz gerekmesi halinde bu tür görüşmeler hemen planlanabiliyor" dedi.

Peskov bunları, Suriye'deki çeşitli muhalif gruplar ile hükümet yetkililerini 29-30 Ocak'ta Rusya'nın Soçi kentinde bir araya getirecek ulusal diyalog kongresinden önce üç liderin yeniden bir araya gelmesinin planlanıp planlanmadığı sorusu üzerine söyledi.

Peskov ayrıca, kongreye kimlerin davet edilip kimlerin edilmeyeceği konusundaki görüşmelerinse üç ülke arasında uzman düzeyinde devam ettiğini belirtti.

Daha önce Rus devlet yetkilileri görüşmelerde Suriye'nin kuzeyindeki Kürt güçlerin de katılmasını gerektiğini söylemiş, Ankara ise bu görüşü reddetmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye'de çözüm arayışı için Kasım 2017'de Soçi'de bir araya gelmişlerdi. Zirve, Astana sürecinin üç garantör ülkesinin devlet liderlerini bir araya getirmesi bakımından bir ilkti.