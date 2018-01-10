Türkiye'ye gelmek üzere hareket eden kuru yük gemisi, Rus ‘Yamal' gemisine çarptı

Rusya'nın Güney Askeri Birimi'nin Karadeniz Filosu Bilgi Dairesi Başkanı Vyaçeslav Truhaçev, Ege Denizi'nde Sierra Leone bayraklı 'Orka-2' isimli bir kuru yük gemisinin Rusya'nın 'Yamal' isimli çıkarma gemisi ile çarpıştığını söyledi.

'OLAYDA ZARAR GÖREN OLMADI'

Truhaçev "30 Aralık'ta sabah 7 sularında Ege Denizi'ndeki Karpatos Körfez'inde Mısır'dan Türkiye'ye giden Sierra Leone bayralıklı 'Orka-2 isimli' gemi, Akdeniz'den Sivastopol'e hareket eden Karadeniz Filosu'na bağlı ‘Yamal' gemisine çarptı. Olayda zarar gören kimse olmadı. Gemiler ise güzergâhlarındaki hareketlerine devam etti" ifadelerini kullandı.

Accident on the amphibious ship Yamal. Details will be later. pic.twitter.com/BKZoMociRs — Oleg Kuleshov (@fotoflota) January 9, 2018

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