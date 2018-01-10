Rus Dışişleri: ABD’nin Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nı bozmasının olumsuz sonuçları olur

Rusya Dışişleri Bakanlığı'na göre, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif, İran’ın nükleer programıyla ilgili Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nda Washington’un eylemleri sonucunda meydana gelecek olası bir bozulmanın, nükleer silahların yayılmasına yönelik önleme çabalarını olumsuz etkileyeceği konusunda mutabık kaldı.

© REUTERS/ Kevin Lamarque ABD, İran kararını cuma günü verecek

Bakanlığın konuyla ilgili yayınladığı açıklamada, "Görüşme sırasında en çok, İran'ın nükleer programı ile ilgili Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na yönelik ABD'nin sürdürdüğü olumsuz tutum bağlamında söz konusu planın hayata geçirilmesine yönelik konulara yer verildi. Taraflar, Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın uygulamasına bağlı kaldıklarını ve anlaşma kapsamındaki taahhütlerini bundan böyle de iyi niyet çerçevesinde yerine getirmeye hazır olduklarını teyit etti" ifadelerine yer verildi.

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Açıklamada ayrıca ‘Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nda Washington'un eylemleri sonucunda meydana gelecek olası bir bozulmanın uluslararası ve bölge güvenliğinin ve istikrarın korunması göreviyle çelişeceği, nükleer silahların yayılmasına yönelik çok yönlü önleme çabalarını olumsuz etkileyeceği konusunda mutabık kaldığı' kaydedildi.

Bakanların bu konudaki ikili temaslarını yoğun bir şekilde sürdürmeyi kararlaştırdıkları belirtilen açıklamada ayrıca tarafların, Suriye'deki durum da dâhil olmak üzere gündemdeki birçok bölgesel sorunu da ele aldıkları ifade edildi.