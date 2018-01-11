19. yüzyılda Kafkasya’dan Osmanlı’ya gönderilen kölelerin listesi bulundu

Rusya Uluslararası Temel Ve Uygulamalı Araştırma Merkezi'nden Aleksandr Çerkesov, "Bir nevi köle tacirlerinin gemisinin içine göz atmış olduk. İlk kez bu türden belgeler bulundu, ki bunlar Rusya Donanması devlet arşivinde bile yok. Daha önce, bu kıyılardan Türkiye'ye kölelerin gönderildiği yönünde bir fikir vardı ama tam olarak hangi insanların çıkarıldığını anlamak için ayrıntılı örnek yoktu" dedi.

Bilim insanları, Krasnodar Bölgesi'nin devlet arşivinde, Rus savaş gemisi ‘Kırım' tarafından 1810'da Gelencik açıklarında yakalanan Türk gemisiyle ilgili belgeler buldu. Gemide, 83 kişi bulunuyordu. Aralarından 10'u (9'u Türk, 1'i Rum) mürettebat üyesi, 7'si tüccardı. Diğerleri, yani 25 erkek ve 41 kadın köleydi. Kölelerin 41'i Abazin, 15'i Rus ve 10'ü Çerkes'ti. Kölelerin yarısından fazlası 16 yaş altı çocuklardı.

Çerkasov, "Gemideki kölelerin 'değerini' de hesapladık. Bu 66 kişinin, 2 bin 500 halı değerinde olduğu ortaya çıktı" dedi.

Kölelerin, Karadeniz limanlarından, Kafkasya Savaşı'nın bittiği 1864 yılına kadar Osmanlı'ya gönderilmeye devam edildiğini dile getiren Çerkesov, 16-18. yüzyıllar arasındaki dönemde, 1 milyondan fazla kişinin Kırım ve Kafkasya'dan Osmanlı İmparatorluğu'na köle olarak gönderildiğini hatırlattı.