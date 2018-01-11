Putin: Suriye'deki üslerimize saldırıların arkasındakileri biliyoruz, Türkiye'yle bağlantısı yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim ve Tartus üslerine saldırıların arkasında hangi ülkelerin olduğunu bildiklerini belirterek, "Bu Türkiye değil" dedi.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini dile getiren Putin, "Rusya'nın Suriye'deki askeri üslerine saldırı girişimleriyle ne Türk askerlerinin ne de Türk yönetiminin hiçbir bağlantısı yok" dedi.

'ERDOĞAN'LA BU DURUMU DA KONUŞTUK'

Rus basın ve haber ajansları yöneticileriyle görüşmede, Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim ve Tartus üslerine saldırıların İdlib'de Türkiye'nin kontrolündeki arazilerden yapıldığı iddialarının iki ülke arasındaki ilişkileri nasıl etkileyeceği yönündeki soruları yanıtlayan Putin, "Bu salona girmeden önce, komşu odada Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) ile telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Bu durumu da konuştuk" dedi.

'TÜRKİYE İDLİB'DE KONTROL NOKTALARINI HENÜZ KURMADI AMA BU HİÇ KOLAY DEĞİL'

Rus lider, "Eminim, ne Türk askeri ne de Türk yönetiminin bu olayla hiçbir bağlantısı yok. Evet, İdlib'in bu kısmını gerçekten de Türkiye'nin kontrol etmesi gerekiyor. Ama doğrusunu söyleyeyim biz de her zaman sorumluluğumuzdaki bölgeleri kontrol edemiyoruz. Türk partnerler de her zaman bunu yapamıyor. Oradaki durum çok zor. Onların orada kontrol noktalarını kurması gerekiyor, bunu henüz yapmadılar ama bunu yapmak da hiç kolay değil" diye kaydetti.

'SALDIRI GİRİŞİMİ, PARTNERLERİMİZLE İLİŞKİLERİMİZİ BOZMAYA YÖNELİK'

Hmeymim üssüne insansız hava araçlarıyla saldırı girişiminin Türkiye dahil partnerlerle ilişkileri bozmaya yönelik olduğunu kaydeden Putin, Rusya'nın Suriye'deki üslerine saldırılarda kullanılan insansız hava araçlarının "el yapımı" gibi gösterme amacıyla kamufle edildiğine dikkat çekti.

Putin ayrıca Hmeymim ve Tartus üslerine saldırıların büyük titizlikle planlandığına dikkat çekti.

'KİMLERE NE KADAR PARA ÖDENDİĞİNİ DE BİLİYORUZ'

Provokasyonları hangi ülkelerin organize ettiğini bildiklerine vurgu yapan Rus lider, "Onların bu provokasyon için kimlere ne kadar para ödediklerini de biliyoruz" diye ekledi.

Rusya, Suriye'deki Hmeymim ve Tartus üslerine İHA'larla yapılan saldırılarla ilgili açıklamasında, saldırganların yurtdışında eğitilmiş olması gerektiğini belirtmişti. Rusya, saldırı sırasında ABD casus uçağının iki üs arasında uçuş yaptığını da açıklamıştı.