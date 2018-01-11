Putin: ABD sürekli diğer ülkelerin iç işlerine karışıyor ve bunu norm kabul ediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin sürekli olarak diğer ülkelerin iç işlerine müdahale ettiğini ve bunu norm olarak kabul ettiğini belirtti.

Rus basın ve haber ajansları yöneticileriyle görüşen Putin, “Yurtdışında medyamızın yabancı ajan ilan edilip saldırgan ve küstahça bir biçimde çalışmalarının kısıtlanması, onların özellikle seçim döneminde iç politik duruma müdahalelere nasıl yaklaştığını gösteriyor. Oysa onların sürekli olarak bunu yapması, en azından bu yönde girişimde bulunmasını ise bir norm olarak kabul ediyorlar ki bu da görüşüme göre kesinlikle yanlış” ifadelerini kullandı.

“Eğer her yere burunlarını sokuyorlarsa, kendilerinin teşvik ettiği meydan okumalara yanıt vermek zorunda kalacağına da hazırlıklı olmalılar” diye Putin, Rusya’nın “hiçbir şeye müdahale etme niyetinde olmadığını” vurguladı.