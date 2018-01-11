Kremlin: Putin ve Erdoğan, Suriye’deki politik çözümün önceliklerini belirledi

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü telefon görüşmesinde, Suriye’deki siyasi çözümün önceliklerini belirleyerek Soçi’deki Ulusal Diyalog Kongresi’nin büyük katkıda bulunması gerektiğini kaydetti.

Açıklamada, “Suriye’deki çatışmanın siyasi çözümünün öncelikleri belirlendi. Soçi’de yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin büyük katkıda bulunması gerektiği kaydedildi” dendi.

Ayrıca düzenli kişisel temasların sürdürülmesi kararı alındığı ifade edildi.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinde, Hmeymim üssüne saldırıdan sonra iki ülke askerleri ve istihbaratlarının teröristlere karşı mücadeledeki çabaları etkinleştirmesi gerektiğini kaydetti.

Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı, yasadışı silahlı oluşumların insansız hava araçlarıyla Hmeymim hava üssüne düzenlediği saldırılara dikkat çekti. Bu bağlamda, Suriye’deki terörist gruplara karşı etkili mücadele amacıyla iki ülke askerleri ve istihbaratları arasındaki koordinasyonun etkinleştirilmesi gerektiği kaydedildi” ifadelerine yer verildi.