Rusya: ABD’nin Suriye’de teröristlerle mücadele ettiği açıklamaları inandırıcı değil

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin askerlerinin terörist gruplara karşı mücadele etmek için Suriye’de bulunduğu yönündeki açıklamaların inandırıcı olmadığı belirtti.

© REUTERS/ Mohammad Ismail ABD'nin terörle mücadeleye ne kadar harcadığı ortaya çıktı

Suriye’nin güneyindeki El Tanf’ın fiilen ABD askerleri tarafından işgal edilmiş olduğu kaydedilen açıklamada, “Söz konusu bölgeye Suriye birlikleri ve meşru hükümet temsilcileri giremiyor. ABD üslerinde Suriyeli yasadışı silahlı oluşumların eğitimi devam ediyor” dendi.

Bakanlık ayrıca Washington’un Suriye’nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne karşı güç kullanmasını haklı gösterme çabaları için “kabul edilemez” nitelendirmesinde bulundu.

Açıklamada, “ABD’nin, askerlerinin teröristlere karşı mücadele etmek için Suriye topraklarında bulunduğu açıklamaları inandırıcı değil ve tutar bir yanı yok. Gıda ve ilaç taşıyan konvoyların bölgeye erişimine getirilen her türlü kısıtlamaların kaldırılmasını, düzenlenen insani kampanyalarının şeffaflığının artırılmasını talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı, önceliğindeki koalisyonun Suriye’de IŞİD’e karşı mücadeleyi sürdüreceğini açıklamıştı.