Rusya: ABD’nin Suriye’de teröristlerle mücadele ettiği açıklamaları inandırıcı değil

Bakanlık ayrıca Washington’un Suriye’nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne karşı güç kullanmasını haklı gösterme çabaları için “kabul edilemez” nitelendirmesinde bulundu.
Açıklamada, “ABD’nin, askerlerinin teröristlere karşı mücadele etmek için Suriye topraklarında bulunduğu açıklamaları inandırıcı değil ve tutar bir yanı yok. Gıda ve ilaç taşıyan konvoyların bölgeye erişimine getirilen her türlü kısıtlamaların kaldırılmasını, düzenlenen insani kampanyalarının şeffaflığının artırılmasını talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı, önceliğindeki koalisyonun Suriye’de IŞİD’e karşı mücadeleyi sürdüreceğini açıklamıştı.
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