Rusya Dışişleri: Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nden vazgeçmeyeceğiz

Zaharova, haftalık basın toplantısında ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı David Satterfield'in Soçi'deki konferansın Cenevre sürecine katkı sunmayacağı yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Zaharova, "ABD'li partnerlerimiz, Rusya'nın çözüm sürecindeki rolünün işlerine gelmediğini açıkça dile getiriyorlar. ABD, özellikle de Suriye'de diyalog kurulmasına yönelik bir başka önemli, ilkesel olarak önemli ve gerçek anlamda kapsamlı etkinliğin yapılmasından hoşnut değil" ifadelerini kullandı.

'SİYASİ İSTİKRAR EĞİLİMİ PEKİŞTİ'

Bazı çevrelerin Rusya'nın Suriye'de BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı temelinde barışçıl çözümü destekleme çizgisinden ayrılacağı ve Soçi'de ay sonunda Suriye Ulusal Diyalog Kongresi düzenleme çabalarından vazgeçeceği illüzyonunu gördüğünü belirten Zaharova, "Dolayısıyla eğer birisi, ki artık bu kişinin adının David Satterfield olduğunu biliyoruz, illüzyon görüyorsa, ne yaparsanız yapın sonuç alamazsınız" ifadelerini kullandı.

Zaharova, Suriye'de siyasi istikrar eğiliminin pekiştiğini ve siyasi çözüm bulunması için elverişli koşulların oluştuğunu da vurguladı.

'SOÇİ'NİN KATILIMCILARIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR'

Öte yandan Zaharova, Soçi'deki kongrede yer alacak katılımcıları belirleme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Şu aşamada kongreye kimlerin davet edildiğini ve kimlerin daveti onayladığını konuşmak için erken olduğunu da söyleyen Zaharova, yoğun bir hazırlık çalışması yapıldığının altını çizdi.