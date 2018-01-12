'Ukrayna ve ABD'nin Karadeniz'deki tatbikatı Rusya'ya yönelik bir provokasyon'

Tatbikatı ABD'nin hegemonya hedeflerini sergilediği siyasi bir gösteri olarak nitelendiren Rus senatör, Washington'un "Biz her yerdeyiz ve her şeye yetişiriz" mesajını verdiğini savundu.
'SALDIRGANLIK EYLEMİ OLURSA, ETKİSİZ HALE GETİRİRİZ'
Bu arada Klintseviç, ABD destroyerinin Rusya için tehdit oluşturmadığını kaydederek herhangi bir saldırganlık eyleminde destroyerin etkisiz hale getirileceğinin altını çizdi.
Klintseviç, bu tür eylemlerin Rusya-ABD ilişkilerine katkı sunmayacağını da vurguladı.
ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait USS Carney destroyeri, Ukrayna'nın Odessa Limanı'na demirlemişti.
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