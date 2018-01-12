'Ukrayna ve ABD'nin Karadeniz'deki tatbikatı Rusya'ya yönelik bir provokasyon'

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, Ukrayna ve ABD'nin Karadeniz'de düzenlediği tatbikatın Rusya'ya yönelik bir provokasyon olduğunu söyledi.

© Fotoğraf: ABD Deniz Kuvvetleri Avrupa-Afrika Komutanlığı ABD, 2018'de Karadeniz'e giren ilk gemisinin görüntülerini paylaştı

Ukrayna Deniz Kuvvetleri ile ABD Deniz Kuvvetleri Avrupa-Afrika Komutanlığı'nın USS Carney destroyeriyle Karadeniz'de düzenlediği ortak tatbikatı Sputnik'e değerlendiren Klintseviç, iki ülkenin Rusya'yı provoke etmeye çalıştığını ifade etti.

Tatbikatı ABD'nin hegemonya hedeflerini sergilediği siyasi bir gösteri olarak nitelendiren Rus senatör, Washington'un "Biz her yerdeyiz ve her şeye yetişiriz" mesajını verdiğini savundu.

'SALDIRGANLIK EYLEMİ OLURSA, ETKİSİZ HALE GETİRİRİZ'

Bu arada Klintseviç, ABD destroyerinin Rusya için tehdit oluşturmadığını kaydederek herhangi bir saldırganlık eyleminde destroyerin etkisiz hale getirileceğinin altını çizdi.

Klintseviç, bu tür eylemlerin Rusya-ABD ilişkilerine katkı sunmayacağını da vurguladı.

ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait USS Carney destroyeri, Ukrayna'nın Odessa Limanı'na demirlemişti.