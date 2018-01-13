Türkiye’de Kırım Tatar Kültürü Günleri düzenlenecek

Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı Georgiy Muradov, Sputnik’e açıklamasında, “Kırım’ın yurtdışındaki yurttaşlarla yaptığı çalışma kapsamında, Kırım Tatar örgütlerinin yurtdışındaki yurttaşlarla etkileşimiyle ilgili etkinlikler öngörülüyor. Bilindiği gibi Kırım Tatar yurttaşlarımız en çok Türkiye’de yaşıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın onayı ve Rossotrudniçestvo’nun desteğiyle Türkiye’de Kırım Tatar Günleri’nin yapılması konusunda Ankara’daki büyükelçiliğimizle anlaşmaya vardık” dedi.

Etkinliklerin önümüzdeki mayıs ayının ikinci yarısında Ankara’daki Rusya Bilim ve Kültür Merkezi’nde yapılmasının planlandığını dile getiren Muradov, etkinliklere Kırım Tatar dernekleri ve örgütlerinin yöneticileri ile Kırım yönetimi ve Türkiye’deki Kırım Tatar topluluğunun temsilcilerinin katılacağını söyledi.

© Sputnik/ Aleksandr Polegenko Kırım’da Rus çocuklar Tatarca öğreniyor 7

Muradov, “Kırım Tatar Kültürü Günleri kapsamında, yarımadadaki Kırım Tatar camileri ve anıtlarının bugünkü durumunu gösteren fotoğraf sergisi, Kırım ve Türk işletmeleri arasındaki işbirliğiyle ilgili toplantı, Kırım Tatar sanatçıları ve yaratıcı ekiplerinin konserleri öngörülüyor” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin Kırım Tatarlar ile Türkiye’deki yurttaşları arasındaki daha yakın ve dostça ilişkilerin kurulmasına katkıda bulunacağını kaydeden Muradov, bunun çeşitli ülkeler ve uluslararası örgütlerde yalan ve iftiraya konu olan Kırım Tatarlarının gerçek durumuyla ilgili tarafsız görüşün oluşmasına yardımcı olacağını kaydetti.