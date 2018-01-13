‘ABD, dünyadaki nükleer güç dengesini bozmayı amaçlıyor’

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, ABD’nin nükleer alanda güç dengesini bozmak için Rusya’nın bu yönde daha avantajlı olduğunu ileri sürdüğünü belirtti.

Hoffington Post gazetesinin eline ulaşan ABD’nin nükleer doktrinde Washington’ın, Rusya’nın nükleer güç açısından daha avantajlı olduğunu düşündüğü ve caydırıcılığı arttırmak için bu alandaki kapasitesinin arttırılması gerektiğini belirttiği görüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Klintseviç, “Durum aslında doktrindekinin tam tersi. Nükleer silahlar bakımından ABD’nin ciddi anlamda gerisindeyiz. Mevcut anlaşma (START) çerçevesinde iki tarafta da en fazla 1550 savaş başlığı olmalı” dedi.

Klintseviç, doktrinle ABD’nin asıl amaçladığının uluslar arası arenada güç dengesini bozmak olduğunu belirterek “Rusya böyle bir şeye asla izin vermez” ifadelerini kullandı.