Sivastopol’deki S-400 sistemi Kırım’ı ve Kuban bölgesini koruyacak

Rusya Dördüncü Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Ordusu Komutanı Korgeneral Viktor Sevostyanov, Sivastopol’de konuşlandırılan ikinci S-400 füze savunma sisteminin Kırım ve Krasnodar bölgesinin önemli bir kısmının havadan savunmasını sağlayacağını belirtti.

Rusya Dördüncü Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Ordusu Komutanı Korgeneral Viktor Sevostyanov, Sivastopol'de konuşlandırılan ikinci S-400 füze savunma sisteminin Kırım ve Krasnodar bölgesinin önemli bir kısmının havadan savunmasını sağlayacağını belirtti.

S-400 Triumf füze savunma sisteminden sorumlu birliğin göreve başlama töreninde konuşan Sevostyanov, "Şu andan itibaren böylesine güçlü bir silahla donatılmış olarak hava savunma nöbetine başlamış bulunuyorsunuz. Kırım halkının ve yarımadamızdaki önemli idari, sanayi ve ulaştırma tesislerinin, ayrıca Krasnodar bölgesinin büyük bir kısmının havadan savunmasını sağlayacaksınız" ifadelerini kullandı.

'SİSTEMİN ETKİSİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTTIRACAK'

Sistemin 5 dakikadan kısa süre içinde savaşa hazır duruma geldiğine dikkat çeken Sevostyanov, söz konusu ‘benzersiz sistemin Kırım'daki tüm hava savunmasının etkisini önemli ölçüde arttıracağını' kaydetti.

S-400'lerin savunma silahı olduğunu söyleyen Korgeneral Sevostyanov, "Evet, bu süper modern bir sistem aslında bir savunma silahı. Bunun anlaşılması önemli. Benzerlerine gelince, elbette ki geliştirilmiş Patriot sistemleri var, fakat onların (S-400) Triumf sistemleriyle eşit olması söz konusu değil" diye konuştu.

Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, S-400'lerin Kırım'a konuşlandırılması konusunda yatığı değerlendirmede, Rusya'nın kendi güvenliği ile ilgili tedbir alıyor olmasının, herhangi bir tarafa tehdit olarak algılanmaması gerektiğini belirtmişti.

S-400'LERİN ÇALIŞMASI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Sivastopol'de ikinci S-400 hava savunma birliğinin göreve başlama töreni kameralara yansıdı.

Yayınlanan videoya ilişkin yorumda, Sivastopol'deki Fİolent Burnu'nda konuşlanan S-400 Triumf sisteminin Ukrayna sınır bölgesinin hava sahasını kontrol edeceği belirtildi. Füze savunma sisteminin her türlü hava ve arazi koşullarında ve elektronik harp aygıtlarının etkisine rağmen kullanılabileceği kaydedildi.