Puşkov: ABD ile AB arasındaki ‘nükleer anlaşma’ ihtilafı kritik hal alabilir

Rus senatör Aleksey Puşkov, İran ile yapılan nükleer anlaşma konusunda ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ihtilafın kritik boyutlara ulaşabileceği konusunda uyardı.

Rusya Federasyon Konseyi Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile yapılan ‘nükleer anlaşmaya’ yönelik tutumunu Twitter hesabından paylaştığı bir mesajla yorumladı.

Puşkov, “İran ile yapılan anlaşma konusunda ABD ile AB arasındaki ihtilaf kritik hal alabilir. (ABD Başkanı Donald) Trump, anlaşmayı revize etmek istiyor, fakat herhangi bir ‘düzeltme’ söz konusu anlaşmayı yok etme riski taşıyor, Avrupa’dakiler de bunu anlıyor” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama'nın İran'la imzaladığı nükleer anlaşma kapsamında sağlanan yaptırım muafiyetini ‘son kez’ uzatma kararı aldığını açıklamıştı.

İran'la nükleer anlaşmaya Avrupa Birliği de desteğini açıklamış, Trump'ı 'nükleer anlaşmaya uymaya' çağırmıştı. Brüksel'de İranlı mevkidaşlarıyla biraraya gelen Almanya, Fransa, İngiltere Dışişleri Bakanları, nükleer anlaşmaya İran'ın uyduğunu teyit edip Trump'ın onayını talep etmişti.