Kırım Müftüsü Ablayev'den Putin’in adaylığına destek

Ablayev, Kırım’ın Simferopol kentinde açılan imza toplama merkezlerinden birinde Putin’in adaylığını desteklemek üzere imzasını attı. Ablayev’le birlikte Duma vekillerinden Ruslan Balbek, Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi Başkanı Fevzi Yakubov ve olimpiyat şampiyonu Rüstem Kazakov, Putin’in seçimlerde aday olabilmesi için imzalarını kullandı.

Ablayev, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Sadece Kırım Tatarları için değil, tüm yarımada halkı için en önemlisi, barış ve huzur. Bizde savaş yok, hepimiz iyi yaşıyoruz, herkes birbirine yardım ediyor ve saygı gösteriyor. Kendi vatanımızda huzurlu bir şekilde yaşamak, çocuklarımızı ve torunlarımızı yetiştirmek bir gurur” ifadelerini kullandı.

Rusya ile birleştikten sonra Kırım’da önemli değişimlerin olduğunu söyleyen Ablayev, “Daha önce başarılamayanlar şimdi başarılıyor. Camiler, hastaneler, yollar inşa ediliyor ve biz bundan memnunuz” diye konuştu.

Diğer yandan Duma vekili Ruslan Balbek, Kırım Tatarlarının yer aldığı tüm kuruluşların gelecek seçimlerde Putin’in adaylığını destekleme konusunda hemfikir olduklarını vurguladı. Balbek, "Bu tüm Kırımlılar için olduğu gibi bizim için de bir onur" ifadelerini kullandı.