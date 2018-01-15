Kayıt
01:13 15 Ocak 2018
Ankara-3°C
İstanbul+ 5°C
Canlı Yayın
    Arama
    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'daki bir kilisede düzenlenen Noel gecesi ayinine katıldı.

    Putin: Komünist ideoloji Hıristiyanlığa çok benzer

    © Sputnik/ Aleksey Nikolskiy
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 21

    Komünist ideolojinin aslında Hıristiyanlığa çok benzediğini, temel kavramlarını İncil'den aldığını söyleyen Rusya Devlet Başkanı ''Lenin'in Kızıl Meydan'da sergilenmeye devam eden naaşı da Hıristiyanlıktaki azizler gibi'' iddiasında bulundu.

    Rusya- Seçim
    Sputnik
    Rusya’da başkanlık seçim yarışı resmi olarak başladı
    18 Mart'taki başkanlık seçimlerine hazırlanan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, komünizmi Hıristiyanlık ile karşılaştırıp ''Komünizmin temeli zaten Hıristiyanlık. Lenin'in Kızıl Meydan'da sergilenmeye devam eden naaşı da Hıristiyanlıktaki azizler gibi” görüşünü ortaya attı.

    'SOVYETLER DÖNEMİNDE YENİ DİN OLUŞTURULUYORDU'

    Rossiya 1 televizyonunun Vesti Nedeli (Haftanın Haberleri) programı, Putin'in 'Valaam' filmi için verdiği röportajdan alıntılar yayımladı.

    "Belki şimdi bazılarının hoşlanmayacağı bir şey söyleyeceğim, ama yine de düşündüğüm şekilde aktaracağım. Öncelikle, inanç her zaman bize eşlik etti, ülkemiz ve halkımızın en zor dönemlerinde inancımız güçlendi. Din adamlarının öldürüldüğü, mabetlerin yıkıldığı, tanrıyla mücadeleyle geçen ağır yıllarımız da oldu. Ama aynı zamanda yeni din oluşturuluyordu'' diyen Putin, şöyle devam etti:

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © REUTERS/ Sergei Karpukhin
    Putin: 2018'de aday olacağım
    'HER İKİSİNİN DE TEMELİ ÖZGÜRLÜK, EŞİTLİK, KARDEŞLİK VE ADALET'

    ''Komünist ideolojisi aslında Hıristiyanlığa çok benzer. Kutsal kitapta olan özgürlük, eşitlik, kardeşlik, adalet kavramları bu ideolojide de var. Komünizmi inşa edenlerin kuralları da bir nevi süblimasyon, İncil'den yapılan alıntı; yeni herhangi bir şey bulunmadı." 

    'LENİN DE ADETA BİR AZİZ'

    Komünistlerin Lenin'le kurduğu ilişkiyi Hıristiyanlıkta azizlere duyulan sevgiyle karşılaştıran Putin, şu görüşü savundu: "Bakın, Lenin'i mozoleye koydular. Bunun, Ortodokslar ve genel olarak Hıristiyanlar için azizlerin kalıntılarından ne farkı var? Birileri bana Hıristiyanlıkta böyle bir şey yok diyor. Nasıl yok, (Yunanistan'daki) Aynoroz Adası'na gidin bakın, orada azizlerin kalıntıları var, bizim ülkede de azizlerin kalıntıları var".

    Etiketler:
    komünizm, Hıristiyanlık, Vladimir Lenin, Vladimir Putin, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Trabzon'da uçak pistten çıktı
    Trabzon Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı
    Karikatür
    Trump'tan 'F-52 savaş uçakları' icadı
    İnfografik
    İdlib'deki güç dengesi haritası

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam