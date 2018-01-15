Rusların yüzde 70’inden fazlası Putin’e oy verecek

VTSIOM Genel Müdürü Valeriy Federov, gelecek başkanlık seçimlerine ilişkin yaptıkları anketin sonuçlarını açıkladı.

Basın toplantısında konuşan Valeriy Federov "Ankete katılanların çoğu tercihlerini Vladimir Putin'den yana kullandı. 8-9 Ocak tarihli anket, Putin'e oy vereceklerin oranının yüzde 74.8 olduğunu ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

Federov'un açıklamasına göre, Putin'den sonra destek oranı en yüksek aday yüzde 7.3'le Komünist Parti'den Pavel Grudinin. Grudinin'i ise yüzde 4.7 ile Liberal Demokrat Parti'den Vladimir Jirinovskiy izliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gelecek başkanlık seçimlerinde bağımsız olarak yarışacağını açıklamıştı.