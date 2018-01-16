Rusya: Tu-160 stratejik uçakları tarafsız bölgede uçuş yaptı

İngiltere’nin Rus savaş uçaklarını engellemek için Typhoon jetlerini havalandırmasını değerlendiren Rusya Savunma Bakanlığı, 2 adet Tu-160 stratejik bombardıman uçağının uluslararası sular üzerinde planlı uçuş yaptığını ve hiçbir ihlalde bulunmadığını belirtti.

Tu-160'lara MiG-31 savaş uçaklarının eşlik ettiğini belirten bakanlık, uçuşun 13 saatten fazla sürdüğünü, havada yakıt ikmali yapıldığını aktardı.

Rus savaş uçaklarının düzenli olarak Arktik, Kuzey Atlas, Karadeniz, Hazar Denizi ve Pasifik Okyanusu'nun uluslararası suları üzerinde uçuşlar yaptığı ifade edilen açıklamada, "Rus Hava Uzay Kuvvetleri uçaklarının tüm uçuşları tamamen uluslararası kurallara uygun biçimde diğer ülkelerin sınırları ihlal edilmeden yapılıyor" dendi.

Güzergahın bazı aşamalarında Rus uçaklara, İngiltere'ye ait Eurofighter Typhoon ve Belçika'ya ait F-16 jetleri eşlik etti.

İngiltere ve Belçika savunma bakanlıkları, Rus uçakların sınırları ihlal etmediğini doğruladı. İngiltere Savunma Bakanlığı, Tu-160 mürettebatının yanıt vermediği için Typhoon'ların havalandırıldığını bildirdi.